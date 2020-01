Coronavirus, posticipato il rientro del giovane pescarese bloccato a Wuhan

È stato posticipato di almeno 24 ore il rientro dalla Cina degli italiani bloccati a causa del Coronavirus. Fra questi, il 22enne pescarese Lorenzo Di Berardino che si trova a Whuan, la regione dalla quale il virus ha avuto origine. Lo ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Sandra Zampa. La decisione è arrivata a seguito dell'incontro che si è tenuto ieri nell'ambito della task force per arginare la diffusione del virus che ha già provocato oltre 100 vittime.

Di Berardino era stato ospite anche alla trasmissione di Rai Uno "La vita in diretta" dove ha raccontato la situazione. Ieri sono stati diagnosticati i primi casi in Italia, riguardanti due cittadini cinesi in vacanza a Roma e trasferiti in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma.