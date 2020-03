Coronavirus: a Pescara 7 morti in 24 ore, tra le vittime anche una 44enne

Si tratta di pazienti residenti sia in città sia in provincia. La 44enne, stando a quanto si apprende, non aveva altre patologie: era stata ricoverata in ospedale da una settimana e si occupava di assistere un 68enne, risultato positivo al Covid 19 solo dopo il decesso