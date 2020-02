Coronavirus, allerta a Pescara: quarantena per alcune persone che hanno avuto contatti con pazienti infetti

Massima allerta in queste ore anche a Pescara per l'emergenza coronavirus. In città e nell'area metropolitana, infatti, ci sarebbero alcune persone e le rispettive famiglie in quarantena domiciliare volontaria, dopo che le stesse erano state a contatto con persone contagiate nel nord Italia.

Per loro è scattato l'isolamento in casa, ed ora saranno monitorate dalla Asl in caso di sintomatologia con eventuali tamponi solo in caso di sintomatologia o di accertato contatto diretto e ravvicinato con persone infette. Un 60enne, come scritto su "Il Messaggero", si è rivolto al suo medico di base di San Giovanni Teatino ed è in quarantena per aver avuto contatti con il presunto "paziente 1", il 38enne di Codogno. È stato effettuato il tampone e si attende il risultato.

Intanto a Pescara si è svolto pochi minuti fa un vertice in Regione convocato dall'assessore regionale Verì al quale hanno partecipato anche i direttore generali delle Asl abruzzesi, i responsabili della prevenzione, delle farmacie, ed il governatore Marsilio. Si è fatto il punto della situazione dopo i provvedimenti emanati ieri sera dal presidente Conte, fra cui il bocco delle gite scolastiche Italia, verificando anche la disponibilità di mezzi, strutture e strumentazioni in caso di contagi accertati in Abruzzo.

Già ieri l'assessore Verì aveva fatto sapere che sono state individuate diverse strutture idonee ad ospitare eventuali pazienti in quarantena. Attualmente nel territorio abruzzese non ci sono casi accertati di coronavirus.