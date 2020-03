Coronavirus: ospedale di Pescara pieno, pazienti trasferiti a Penne dopo aver raggiunto la capienza massima relativamente ai ricoveri in terapia intensiva.

E così 7 persone verranno spostate al San Massimo, dove si sta riattivando la Rianimazione, chiusa dopo il declassamento. Tutto questo in attesa che venga riaperta la vecchia Rianimazione al Santo Spirito di Pescara, che permetterebbe così di avere altri posti letto disponibili.

Ecco cosa ha dichiarato all'Ansa il direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive di Pescara, Giustino Parruti, membro della task force istituita dalla Regione Abruzzo per gestire l'emergenza:

"Abbiamo bisogno di ventilatori per le terapie intensive. Quelli ordinati non arrivano. I pazienti che necessitano della terapia intensiva sono in aumento. Sono pochi anche i Dispositivi di protezione individuali (Dpi): con un uso intelligente abbiamo autonomia per tre o quattro giorni. Anche in questo caso, il materiale è stato ordinato e speriamo che arrivi presto. Siamo certi che la Protezione civile non ci lascerà soli".