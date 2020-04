Coronavirus: morta a Pescara una 37enne, è la più giovane vittima in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il tampone le è stato fatto solo dopo il decesso, avvenuto martedì nel pronto soccorso dell'ospedale 'Spirito Santo', dove era giunta in condizioni disperate. La donna, di origini campane ma residente nella nostra città, aveva delle patologie pregresse.

In seguito a un malore improvviso, è spirata per arresto cardiaco. Considerato che la giovane non era un caso sospetto di Covid-19, sono stati informati i suoi famigliari per tutti i controlli del caso. Due finora in Abruzzo le vittime sotto ai 40 anni: oltre alla donna, c'è un 38enne di Tollo.