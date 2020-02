Coronavirus, ecco quando Di Berardino dovrebbe rientrare in Italia

Coronavirus, adesso si sa quando il 22enne pescarese Lorenzo Di Berardino dovrebbe rientrare in Italia. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando in teleconferenza con l’ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari, ha infatti annunciato:

“Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, cioè lunedì mattina, atterreranno in Italia i nostri connazionali, circa 80, che in questo momento sono a Wuhan. Ovviamente saranno sottoposti a un regime sanitario qui in Italia in un luogo dedicato”.

Di Maio ha garantito che “non ci sono contagi di italiani”. Dopo l’arrivo in Italia lunedì 3 febbraio, Di Berardino e gli altri nostri connazionali “saranno portati in una struttura militare dove verrà avviato il protocollo sanitario”. Ancora DI Maio ha spiegato: