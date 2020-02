Coronavirus in Abruzzo, la Regione: "Nessun caso accertato"

Nessun caso accertato fino ad ora in Abruzzo di Coronavirus. Lo ha fatto sapere il il servizio prevenzione e tutela della salute del dipartimento regionale sanità dopo le notizie circolate nelle ultime ore, con una vera e propria psicosi anche nel Pescarese dove sono finite le scorte di mascherine nelle farmacie.

Ad oggi non c'è alcuna evidenza di circolazione del virus nella nostra regione, anche se ovviamente l'attenzione resta alta ed i monitoraggi saranno costanti. Per quanto riguarda i due pazienti cinesi ricoverati all'ospedale di Teramo nel reparto di malattie infettive, sono asintomatici ed in buone condizioni di salute, e resteranno sotto osservazione fino a lunedì mentre il bimbo cinese ricoverato sempre ieri 31 gennaio all'Aquila è positivo al virus dell'influenza stagionale, con un campione inviato a scopo precauzionale all'ospedale Spallanzani di Roma per effettuare il test sul Coronavirus.

A Pescara nella notte sono stati valutati diversi pazienti che però non avevano alcun criterio clinico specifico o significativo e posto in isolamento domiciliare.