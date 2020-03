Coronavirus, tre casi positivi alla Procura di Pescara. Nelle stanze e nei corridoi della struttura sono in corso le operazioni di sanificazione perché negli ultimi giorni si sono riscontrati 3 casi di positività al Covid-19, che riguardano 2 collaboratori di un magistrato e 1 esponente della polizia giudiziaria.

Allo stato attuale in Procura, come negli altri spazi del tribunale, si lavora a ranghi ridotti, garantendo alcuni presidi che vedono il personale alternarsi per turni. Il primo caso di positività, al quarto piano del Palazzo di Giustizia, si era registrato circa 10 giorni fa e si sospetta che i contatti ravvicinati, avvenuti in un ambiente di lavoro piuttosto ristretto, possano aver esposto al contagio le altre persone.