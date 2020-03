Positive al Coronavirus due persone a Civitella Casanova: sono un uomo e una donna. Ecco cosa si legge in una nota del Comune:

"Alle ore 9.25 di questa mattina il Dipartimento Di Protezione Civile Regionale ha contattato direttamente il sindaco di Civitella Casanova comunicando ufficialmente la positività al Covid-19 di due nostri concittadini, un uomo e una donna. A questo punto come da prassi sono state attivate, da parte della Asl competente, tutte le procedure previste dai protocolli sanitari. Preghiamo tutti di mantenere la calma, di non mettere in atto comportamenti impulsivi dettati dal momento di forte stress. C’è bisogno della collaborazione di tutti. Restate a casa per il vostro bene e per quello di tutta la nostra comunità".