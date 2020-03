Coronavirus, 12 degli 84 contagiati in terapia intensiva: Pescara la provincia più colpita

Coronavirus, 12 degli 84 contagiati sono in terapia intensiva. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. Quella di Pescara è la provincia più colpita, come si legge in una nota:

"Il numero elevato di casi registrati a Pescara è anche legato al fatto che all'ospedale Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione".

Dei casi positivi al Covid 19, la ripartizione è la seguente:

48 casi si riferiscono alla Asl di Pescara

8 casi si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila

20 casi si riferiscono alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti

8 casi si riferiscono alla Asl di Teramo

Qui di seguito, invece, il bilancio fino a oggi: