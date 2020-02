Negativi al Coronavirus i due pazienti ricoverati a Pescara e Chieti. Lo fa sapere, in una nota, il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. Si tratta di due uomini, di età intorno ai 50 anni, che si trovano nei nosocomi 'Santo Spirito' e 'Ss. Annunziata' per patologie respiratorie gravi.

Entrambi provenivano da Francoforte e, per lavoro, avevano viaggiato in diverse zone. Di conseguenza, al momento nella nostra regione non si registrano casi positivi di Coronavirus.

La Regione interviene anche sul caso di queste ultime ore relativo a un paziente di Sambuceto che era entrato in contatto con il 38enne di Codogno. Ecco cosa comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute: