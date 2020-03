Coronavirus in Abruzzo, altre 5 persone positive: salgono a 29 i contagi

Il servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo ha comunicato la positività al test per altre cinque persone che si aggiungono ai 7 casi già diagnosticati questa mattina. Si tratta di due uomini di Ortona entrati in contatto con l'uomo deceduto la settimana scorsa. Uno è in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl, l'altro ricoverato nel reparto di malattie infettive al'ospedale di Chieti.

Altre 3 casi riguardano donne entrato in contatto con il paziente ricoverato a Penne e risultato positivo. Due sono ricoverate, mentre una è in isolamento domiciliare. Negativo invece il tampone sull'uomo deceduto sabato pomeriggio all'ospedale di Penne. Il totale dei contagi in Abruzzo sale a 29.

Ricordiamo che a seguito del nuovo decreto del Governo è scattata la chiusura per pub, sale da ballo, discoteche ed affini mentre nei ristoranti e bar si potrà accedere solo se sarà garantita e rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro. Sospesi anche i mercati rionali a Pescara. I sindaci consigliano di ridurre al minimo i rapporti sociali o comunque evitare gli assembramenti di persone, anche all'aperto.