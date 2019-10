Uniti nell'amore: coppie litigano per un incidente stradale e si prendono a pugni

Due giovani coppie litigano per un incidente stradale e si prendono a pugni. È successo oggi pomeriggio a Porta Nuova. Secondo quanto ricostruito dalla squadra Volante, si sono scontrate tra loro una Fiat 500, su cui viaggiavano un ragazzo e una ragazza di Pescara, e un'Alfa Romeo Mito che trasportava due studenti universitari dell’Aquilano.

Non è chiaro chi dei due conducenti sia andato a urtare il mezzo dell'altro perché i protagonisti dello scontro si accusano a vicenda. Sta di fatto che i due ragazzi e le due ragazze hanno iniziato a discutere animatamente, per poi prendersi a cazzotti.

Sul posto anche i vigili urbani, per i rilievi di rito, e due ambulanze del 118 che hanno accompagnato i giovani in ospedale, dove non sono stati loro riscontrati traumi significativi. I poliziotti, invece, si sono occupati di identificare i quattro contendenti.