Coppia morta nel fiume Orta: aggiornata l'udienza del processo

Con la decisione di costituirsi in giudizio come responsabili civili da parte del Comune di Caramanico Terme e dell'ente Parco Majella, il giudice Colantonio del tribunale di Pescara ha deciso di rinviare al 12 febbraio 2020 l'udienza riguardante la morte della coppia di Scerni Silvia D’Ercole e Giuseppe Pirocchi, entrambi 32enni, avvenuta nel fiume Orta il primo maggio 2017.

In questo modo, il giudice intende dare ai familiari delle vittime ed ai responsabili civili il tempo di trovare eventualmente un accordo bonario per chiudere il procedimento. La coppia, lo ricordiamo, scivolò ed annegò nelle rapide del fiume in località Marmitte dei Giganti, nel territorio di Caramanico durante una gita assieme ad altre persone.

Imputati nel procedimento sono l'ex sindaco di Caramanico Terme Angelucci e l'ex direttore del parco nazionale della Majella Oremo Di Nino che potranno accedere ai riti alternativi in caso di accordo. Secondo l'accusa, la morte della coppia è riconducibile anche a gravi responsabilità oggettive legate alla mancanza di cartelli e segnalazioni dei pericoli in quel punto.