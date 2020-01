Coppia di anziani aggredita e picchiata da alcuni ragazzini-bulli fuori da un locale

Una coppia di anziani è stata aggredita e picchiata a Villa Raspa di Spoltore nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 gennaio.

L'episodio di violenza è avvenuto intorno alle ore 18 all'esterno del circolo ricreativo per anziani "Lo svago".

Le vittime sono state 2 coniugi, 73 anni lui e 71 lei residenti a Spoltore.

Alla base dell'aggressione, perpetrata da un bullo probabilmente di 15-16 anni insieme ad altri coetanei, futili motivi. L'uomo è stato colpito al volto con uno schiaffo mentre la moglie è finita a terra battendo la gamba destra sul marciapiede. Sul posto sono giunti sia i carabinieri della sezione Radiomobile di Pescara che i soccorritori del 118 con un'ambulanza ma la coppia ha rifiutato il trasporto in ospedale. In seguito i 2 anziani si sono recati autonomamente al pronto soccorso: la donna ha avuto una prognosi di 21 giorni per infrazione del primo cuneiforme destro con contestuale trauma cranico non commotivo, mentre l'uomo 7 giorni per trauma contusivo piramidale nasale.

Delle indagini si stanno occupando i militari dell'Arma allo scopo di identificare il bullo.