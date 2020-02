Manto di copertura vola dal tetto di un palazzo per il vento e finisce nel cortile della scuola [FOTO]

Il manto di copertura del tetto di un palazzo di via Regina Elena a Pescara si è staccato a causa del vento finendo nel cortile della scuola dell'Infanzia dell'istituto comprensivo 3.

Il manto, realizzato da una guaina bituminosa su supporto in lamiera, è volato giù per colpa delle raffiche di vento andando a finire nel cortile dell'attiguo plesso scolastico.

Avvertito il forte rumore sono stati allertati i vigili del fuoco i quali, dopo essere giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area transennando l'ingresso della scuola che è stato chiuso. Per fortuna nessuno si trovava all'esterno della scuola e dunque non ci sono state conseguenze di alcun tipo.

Del caso è stato informato anche il vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli, il quale ha fatto sapere come fosse stata già anche predisposta la rimozione di quel materiale.