Controlli in spiaggia: sequestrata merce contraffatta, sanzionate 10 persone

Dopo Montesilvano, anche a Pescara è stato effettuato un servizio di controllo sulle spiagge cittadine. Durante il weekend appena trascorso il gruppo di Intervento Operativo Nucleo Anti Degrado della Polizia Municipale ha messo in campo le sue risorse per il contrasto all'abusivismo commerciale. All'esito dei controlli sono state controllati e sanzionati 10 soggetti per violazione della normativa regionale sul commercio ovvero per violazioni connesse con la commercializzazione di articoli non conformi alle direttive comunitarie o per violazione delle normative sulla tutela dei marchi.

La merce sottoposta a sequestro, messa in vendita sulle spiagge senza autorizzazione, è stata inventariata: nello specifico si tratta di 700 costumi, 500 pezzi di abbigliamento fra tuniche, pareo, camiciole e simili, 750 pezzi di bigiotteria, monili, accessori, diverse decine di occhiali, tra cui alcune versioni che riproducono note griffe, nonché biancheria e teli da mare. È stata sequestrata anche l'attrezzatura usata per il commercio abusivo, le violazioni prevedono sanzioni da 2582,28 a 15493,68 euro, che diventano 5.164,56 euro in misura ridotta.