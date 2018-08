Agenti in azione tra il terminal bus e la riviera di Montesilvano: un arresto, tre denunce e tanta droga

Anche in seguito allo stupro consumatosi nella zona del terminal bus, che ha riproposto con prepotenza il problema della sicurezza presso l'area di risulta, la Squadra Volante di Pescara ha eseguito negli ultimi due giorni dei controlli a tappeto, estendendo il proprio raggio d'azione anche alla zona nord di Montesilvano, per la precisione il tratto fra la riviera e la pineta.

Il bilancio è di un arresto e tre denunce: in carcere, per questioni di droga, è finito un 26enne del Gambia, individuato dagli agenti nella pineta di Montesilvano. I deferimenti in libertà sono invece scattati per un 37enne albanese, un 46enne nigeriano e un 33enne senegales.

Il primo e il secondo sono finiti nei guai per ingresso illegale sul territorio nazionale. I poliziotti li hanno sorpresi nelle vicinanze della stazione di Pescara e nei giardinetti del terminal bus (gli stessi dove sabato scorso è avvenuta la violenza sessuale), per poi sottoporli al provvedimento di rimpatrio.

Il terzo, invece, è stato fermato sulla riviera di Montesilvano: si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza agli uomini in divisa.

Trovati, infine, 52,70 grammi di marijuana, 3,50 grammi di hashish e 1,30 grammi di cocaina.