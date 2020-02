Cinque patenti ritirate e denunce lungo le strade pescaresi: il bilancio della polizia stradale

La polizia stradale della sezione di Pescara, diretta dal vice questore Primi, ha tracciato il bilancio dei controlli effettuati lungo le strade del territorio provinciale, in ausilio di un'unità mobile della polizia con cui effettuare anche i controlli sanitari per la presenza di alcol e stupefacenti nel sangue dei conducenti sottoposti a verifiche.

In totale sono state controllate 103 persone, elevate 19 contravvenzioni con cinque patenti ritirate, quattro denunce penali e sessanta punti decurtati sulle patenti. In particolare, una donna di 50 anni è stata denunciata in quanto si è rifiutata di sottoporsi al controllo, protestando animatamente nonostante i tentativi degli amici di farla calmare. Dopo il ritiro della patente, a seguito della verifica di un tasso alcolemico pari a 1,20 gr/l che fa scattare la sanzione penale, la donna dovrà rispondere anche per il rifiuto di sottoporsi all'esame ed un'eventuale denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Un uomo è stato trovato positivo alla cocaina, una donna alle anfetamine. Quattro persone avevano il tasso alcolemico massimo, ovvero superiore a 1,5 gr/l. La Polizia Stradale consiglia di non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool ed evidenzia come, a seguito di una delle notti più tragiche per le strade della provincia di Pescara, sia opportuno un momento di riflessione sull'assunzione di alcol, droghe, sulla guida in condizioni di stanchezza che sono le maggiori cause di incidenti stradali.