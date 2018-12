Raffica di furti a Silvi, controlli della polizia municipale

Ieri sera, mercoledì 19 dicembre, sono scattati dei controlli straordinari del territorio a Silvi da parte della polizia municipale.

La decisione è stata presa dopo la raffica di furti e tentati furti che si sono verificati nelle ultime settimane nella cittadina teramana.

La locale polizia, in accordo con il sindaco, ha così deciso di prolungare il proprio servizio anche nelle ore serali per agire come deterrente.

Lo scopo è quello di garantire una maggiore sicurezza uscendo in strada con un maggior numero di pattuglie. In città, diversi silvaroli, sono fortemente preoccupati per questa ondata di criminalità delle ultime due settimane. Tra le attività anche diversi posti di controllo per certificare la regolarità dei mezzi che transitano sul territorio silvarolo.