Controlli a tappeto della polizia municipale di Pescara lungo le strade: 8 patenti ritirate, denunce e multe - FOTO

Fine settimana di controlli lungo le strade di Pescara anche da parte della polizia municipale, che ha svolto su indicazione del sindaco Masci un servizio straordinario di controllo dedicato soprattutto all'accertamento dei guidatori in stato d'ebrezza. Grazie infatti alla presenza, sull'unità mobile, del laboratorio di ultima generazione che consente di verificare in modo estremamente preciso e rapido il livello di tasso alcolemico nel sangue, sono stati in tutto sottoposti a controllo nelle prime ore del 22 e 23 febbraio, 58 veicoli e 58 conducenti.

Di questi, 31 sono stati sottoposti ad accertamento preliminare per la guida in stato d'ebrezza. Otto le patenti ritirate ed otto i denunciati per guida con tasso alcolemico superiore a quello stabilito della legge e che superava anche i limiti che fanno scattare la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Un automobilista infine è stato trovato con la revisione del mezzo scaduta, ed un altro con la patente di guida scaduta. I controlli sono stati svolti anche con l'ausilio del personale Asl di Pescara.

Gallery