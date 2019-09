Controlli a tappeto sugli automobilisti: patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Nello specifico, sono 4 i conducenti che si sono visti ritirare la patente. Per 2 di loro è scattata anche la decurtazione di 10 punti. Riscontrate inoltre 1 circolazione di veicolo non sottoposto a revisione periodica e 1 circolazione con luci non funzionanti