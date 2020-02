Controlli della polizia nel fine settimana della movida: sanzionati otto giovani, sequestrata droga

Controlli a tappeto anche da parte degli agenti della questura di Pescara nel fine settimana nei luoghi della movida, dove si ritrovano soprattutto giovani e giovanissimi in prossimità dei locali e delle discoteche. I controlli, voluti dal questore Misiti, hanno lo scopo di prevenire e contrastare microcriminalità, gli atti di vandalismo, il disturbo della quiete pubblica, l’abuso di

sostanze stupefacenti e di bevande alcooliche.

Quaranta persone e venti veicoli sono stati fermati per controlli nella zona fra piazza Muzii, rotonda Paolucci e nel centro cittadino in generale. Otto giovani sono stati sanzionati in quanto sorpresi in stato d'ubriachezza per la violazione dell'articolo 688 del codice penale. Grazie all'ausilio dell'unità cinofili, sono stati sequestrati due grammi di cocaina già confezionata e porzionata, vicino a piazza Muzii.

Controllata anche una minore che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, è stata riconsegnata alla madre dalla quale era sfuggita. L'assunzione di alcolici da parte di minorenni è vietata dalla legge.