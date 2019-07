Polizia in azione su treni e nelle stazioni: più di mille persone controllate: 1 arresto e due denunce

Nuova settimana di controlli eseguiti dalla polizia ferroviaria di Marche, Umbria e Abruzzo sui treni e nelle stazioni.

Il bilancio parla di 1156 persone identificate, 34 treni scortati, 15 pattuglie automontate, 191 servizi di vigilanza delle stazioni ferroviarie, 6 servizi anti-borseggio in abiti civili, una persona arrestata e due denunciate a piede libero.

A essere tratto in arresto è stato un minorenne di 16 anni che dopo essere scappato da una comunità nella quale era ristretto è stato individuato dagli agenti della Polfer di Avezzano sul treno Pescara-Roma. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal tribunale per i minorenni di Torino; La misura restrittiva si era resa necessaria dopo che il giovane si era arbitrariamente allontanato da una Comunità di prima accoglienza dove era stato collocato dalla medesima Autorità Giudiziaria.