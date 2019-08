1064 controlli, 5 indagati: il bilancio della polfer nella settimana di Ferragosto

La polfer delle Marche, l’Umbria e l’Abruzzo ha diffuso il bilancio dell’attività svolta nel periodo di ferragosto: 1064 persone controllate e 5 indagate.

I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 162 pattuglie nelle stazioni ricomprese nella giurisdizione delle 3 regioni e 18 a bordo treno. 42 i convogli ferroviari scortati. 11 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti ai danni dei viaggiatori.