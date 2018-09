Droga nella pineta di Montesilvano trovata grazie al cane Ketty, controlli della polizia anche nell'area di risulta

Nuovi controlli della Squadra Volante della polizia di Pescara che hanno portato, venerdì 7 settembre, a trovare droga nella pineta di Montesilvano grazie al cane Ketty.

Nello specifico, nell'attività disposta dal questore Francesco Misiti, agenti e unità cinofile hanno passato al setaccio il parcheggio della stazione e l'area del terminal bus e dei giardinetti. E poi anche sul lungomare sia di Pescara che Montesilvano.

Nell'area verde di Montsilvano sono stati rinvenuti 53 grammi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana.

I controlli eseguiti dalla polizia hanno portato in totale all'identificazione di 30 persone, con 6 persone di nazionalità straniera accompagnate in Questura: 2 per notifica di atti giudiziari e 4 perché non in regola con le norme di soggiorno.

Questi, nello specifico, i risultati dell'operazione di controllo eseguita dalla polizia dal 5 al 7 settembre, con l'impiego di 17 mezzi e 44 agenti della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo: