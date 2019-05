Giovane senza patente sorpreso alla guida di un'auto, multa di oltre 5mila euro

Più di 150 persone identificate e oltre 80 automobili sottoposte a controllo.

Questo il bilancio dei controlli a tappeto messi in atto a Pescara dai carabinieri della locale Compagnia coadiuvati dalla Compagnia Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria”.

I militari dell'Arma hanno concentrato la loro azione nei rioni più popolari del capoluogo adriatico come Rancitelli, San Donato, Fontanelle e Zanni.

È stata anche verificata la presenza in casa di circa 50 persone sottoposte a misure restrittive con obblighi. Nel corso dei servizi è stato sorpreso un giovane alla guida di autovettura sebbene non avesse mai conseguito alcuna patente di guida. Oltre al fermo amministrativo del mezzo, a carico dell’autista “abusivo” è stata elevata una contravvenzione al codice della strada per 5.110 euro.