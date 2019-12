Controlli dei Nas per il cenone di Capodanno, sequestrati oltre 20 kg di vongole

Controlli dei Nas di Pescara per il cenone di Capodanno, sequestrati alimenti stoccati in condizioni non conformi alla normativa vigente.

Più precisamente, nel Teramano i carabinieri hanno sequestrato oltre 20 kg di vongole e 15 kg tra frutta secca, spezie e semi oleaginosi, a seguito di alcuni controlli alle imprese del territorio. I molluschi erano conservati senza le informazioni idonee a poterne stabilire la rintracciabilità, mentre la frutta secca, le spezie e i semi oleaginosi erano stati messi in vendita senza le opportune informazioni su origine e lotto di provenienza.

Ispezionati anche i negozi della media e grande distribuzione nel Pescarese e nel Chietino. Alla fine, i Nas hanno elevato multe pari a circa 5.000 euro per strutture distributive e di vendita che sono risultate in mediocri condizioni igienico-sanitarie e strutturali.

Come consuetudine, non sono stati comunicati i nomi delle attività sanzionate.