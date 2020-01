Controlli ai mercatini, sequestrati 6 quintali di prodotti dolciari

I carabinieri dei Nas di Pescara hanno sequestrato 6 quintali di prodotti dolciari ed alimentari in quanto carenti di tracciabilità o con date di consumo decorse di validità. Sono state inoltre sospese 2 attività per carenze igieniche e autorizzative. In tutto i militari hanno elevato multe per 30mila euro e segnalato alla magistratura un operatore per frode nell’esercizio del commercio.

I controlli sono stati effettuati in occasione delle feste di Natale e dell’Epifania, e hanno riguardato 6 aziende dolciarie e 15 stand gastronomici allestiti nei mercatini tra le province di Pescara, Teramo, Chieti e L’Aquila.

Inoltre, in una rivendita di prodotti dolciari per le calze della Befana allestita a Pescara, stamane sono state contestate 2 violazioni perché i prodotti non riportavano etichette con indicazioni di ingredienti e allergeni. Elevate 2 sanzioni per complessivi 8mila euro.