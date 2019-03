Controlli con lo Speed Scout nelle gallerie della Circonvallazione, 200 multe in 2 mesi

Proseguono i controlli della polizia municipale di Francavilla al Mare dentro le gallerie "San Silvestro" e "Le Piane" della circonvallazione che porta verso Pescara e Montesilvano.

Gli agenti della Municipale operano grazie a un'automobile dotata del sistema Speed Scout che consente di rilevare imn movimento i veicoli che superano i limiti di velocità.

Il nuovo sistema di controllo dinamico della velocità è entrato in servizio alla fine del mese di gennaio. Le infrazioni al Codice della Strada rilevate in questo periodo sono state ben duecento, quasi tutte per il superamento dei limiti stabiliti.

Smentita invece l'ipotesi di una sospensione del servizio a causa delle proteste di alcuni automobilisti.