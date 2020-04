Coronavirus, saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine a Pasqua e Pasquetta per scongiurare il rischio che qualcuno possa fare il "furbetto" e andarsene a spasso. Lo fa sapere la polizia.

Gli ultimi dati positivi nella lotta al Covid-19, infatti, rischiano di far credere che l’emergenza stia passando e che sia possibile alleggerire la guardia sulle norme attuate dal Governo per il contenimento della diffusione della pandemia. Non è così.

Il Prefetto Basilicata ha disposto l’intensificazione massiccia dei controlli per il periodo delle festività con un’azione coordinata tra tutte le forze dell'ordine tra il 10 e il 13 aprile. Polizia e carabinieri presidieranno la città e le principali arterie di accesso a Pescara, mentre i vigili urbani presidieranno la riviera e guardia di finanza e Capitaneria di Porto controlleranno la spiaggia.

A Montesilvano, i carabinieri e la polizia municipale presidieranno le strade cittadine e il lungomare, mentre la polstrada controllerà il flusso d’ingresso del casello autostradale A14 di Pescara Nord.

"Non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi fatti nelle ultime settimane, pur avendo il desiderio legittimo di farci una passeggiata all’aria aperta o di passare qualche ora in compagnia - si legge in una nota della Questura - siamo tutti chiamati a sconfiggere questo infido nemico, forze dell’ordine, sanitari, operatori nei servizi essenziali e molti altri. Ognuno deve fare la sua parte".