Parco Florida, blitz antidroga della polizia: il bilancio dei controlli [FOTO]

Come già anticipato da IlPescara.it, ieri pomeriggio la Polizia ha svolto controlli antidroga nel Parco Florida, in via Regina Elena, con la Squadra Mobile supportata dal Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e dalla Polizia Municipale.

In azione il cane antidroga “Iron”, un esemplare di pastore tedesco. Questi i risultati dell'operazione: