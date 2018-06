Controlli a Dragonara, ritirate 9 patenti: donna fermata dopo un inseguimento

9 patenti ritirate in una notte per guida in stato di ebbrezza, una delle quali a un'automobilista fermata dopo un breve inseguimento: è l'esito di un'operazione coordinata dalla Polizia Stradale.

In azione 7 pattuglie, con personale medico e sanitario della Questura di Chieti, per gli accertamenti relativi allo stato di alterazione da stupefacenti, e una pattuglia in borghese. La donna, poi bloccata nella zona del casello di Dragonara dell'A14, non si era fermata all'alt e, una volta sottoposta alla prova dell'etilometro, le è stato riscontrato un tasso di 0.62: sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Più tardi, sempre vicino al casello, a un uomo con tasso alcolico 1.12 grammi per litro (più del doppio del consentito) la patente è stata sospesa per oltre un anno. Per un neopatentato con tasso alcolico di 0.59 è scatta la sanzione di oltre 700 euro, oltre alla sospensione della patente e la perdita di tutti i punti.