Deciso un potenziamento dei controlli nel centro di Pescara dopo l'ennesima rissa in via Piave

Un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine nelle vie del centro di Pescara dopo l'ultima, ennesima rissa che si è verificata in via Piave la settimana scorsa.

È quanto deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito questa mattina, mercoledì 17 giugno.

A presiedere la riunione è stato il vice prefetto vicario Carlo Torlontano e hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, il questore Francesco Misiti, il comandante provinciale dei carabinieri, Eduardo Gambardella, quello della guardia di finanza, Vincenzo Grisorio e quello della polizia municipale, Danilo Palestini.

Queste le misure decise per contenere gli atti di violenza in centro città:

potenziamento dei controlli nel quartiere da parte delle forze dell'ordine e della polizia municipale con il ricorso a unità cinofile;

specifici servizi per il controllo del tasso alcolemico;

applicazione del Daspo urbano;

in caso di accertamento delle violazioni del divieto di vendita degli alcolici ai minorenni, l'applicazione delle sanzioni amministrative di chiusura del locale e sospensione della relativa licenza.

«Il sindaco Masci ha assicurato rigore e tempestività nell'applicazione delle richieste misure amministrative», si legge in una nota della Prefettura.