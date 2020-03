Controlli nelle case per verificare se si è residenti: "Non aprite la porta, è una truffa"

Controlli negli appartamenti per verificare se si è residenti lì o solo in affitto. Ma è tutto un inganno, e quindi non bisogna assolutamente aprire la porta di casa. Ad annunciare l'ultima frontiera del raggiro, in questi giorni di emergenza da coronavirus, è Antonio Blasioli.

Sul suo profilo Facebook, il consigliere regionale ha pubblicato un finto volantino del Ministero dell'Interno che è stato trovato affisso all'ingresso di alcuni condomini dei Colli:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Si tratta - spiega - di un invito ad aprire la porta di casa alle autorità che dovranno verificare se nell'appartamento sono presenti persone non residenti. Una vera e propria truffa che, con molta probabilità, ha lo scopo di intrufolarsi nelle case degli anziani per derubarli dei loro averi. La Questura di Roma si è già espressa su un caso analogo con una nota: “Quanto riportato su detti volantini è da ritenersi falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare, soprattutto laddove vengono invitati eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza”. Fate quindi molta attenzione!».