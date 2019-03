Aree di servizio con problemi igienico sanitari sulle autostrade abruzzesi, segnalati dai Nas 2 titolari

Condizioni igienico-sanitarie all'interno di due aree di servizio della rete autostradale interna abruzzese.

Questa la scoperta fatta nel corso di alcuni controlli dai carabinieri del Nas di Pescara i quali, per questo motivo, hanno segnalato all’Autorità Sanitaria e Amministrativa i titolari delle due aree di servizio.

Nel corso di alcuni controlli, infatti, i militari dell'Arma hanno rilevato che i locali degli esercizi pubblici presentavano inadeguatezze igienico-sanitarie e strutturali.

In un caso particolarmente concentrate all’interno di un laboratorio per la preparazione di panini, all'interno del quale erano presenti attrezzature in disuso che non permettevano una corretta attività di pulizia e sanificazione degli ambienti.

Le ispezioni dei Carabinieri del Nas sono state effettuate nell’ambito di una serie di servizi coordinati che hanno avuto come oggetto i punti di ristoro posti presso le grandi vie di comunicazione, con l’obbiettivo di preservare la salute degli consumatori impegnati in gite fuori porta.

Come consuetudine non state rivelate le attività poste sotto controllo.