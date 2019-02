Pescara, controlli antidroga della polizia in pieno centro [FOTO]

Polizia in azione con due Volanti oggi pomeriggio in pieno centro, a Pescara, per una serie di controlli antidroga. Gli agenti hanno operato nel parco Florida, controllando alcuni giovani presenti in quel momento all'interno della struttura pubblica.

I controlli sono stati disposti dal Questore del capoluogo adriatico nell'ambito dell'intensificazione del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il Florida, come noto, soffre da tempo di questa problematica.

Nella giornata odierna sono stati impegnati: