Controlli antidroga della polizia di frontiera all'aeroporto d'Abruzzo

Aumentano i controlli all'aeroporto internazionale d'Abruzzo dove la polizia di frontiera, diretta dal vice questore aggiunto Dino Petitti, ha coordinato servizi antidroga con il prezioso ausilio della squadra cinofili della Questura di Pescara.

I cani Ketty e Buck in due giorni hanno controllato più di 500 passeggeri in transito con rispettivi bagagli.

La tratta maggiormente attenzionata è quella di Girona, ma l'attività verrà estesa coinvolgendo altre destinazioni. Questi servizi sono finalizzati a garantire una sempre maggiore presenza e controllo da parte della forze di polizia in ambito aeroportuale.

