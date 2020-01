Controlli sugli alimenti, il tribunale sentenzia: "Ristorante sanzionato illegittimamente"

Controlli sugli alimenti, il tribunale civile di Pescara​ sentenzia: "Ristorante sanzionato illegittimamente". Tutto era cominciato quando la titolare di un'attività del Pescarese si era rivolta al giudice, tramite il suo legale Ivana Camplese, per opporsi a un’ordinanza ingiuntiva emessa dalla Capitaneria di Porto di Pescara. Il ristorante, infatti, era stato multato per presunte violazioni nella tracciabilità degli alimenti.

Ora però il tribunale civile, con pronuncia n. 2930/19, R.G. del 19.12.19, ha stabilito che le contestazioni da parte della Capitaneria di Porto sugli alimenti risultano illegittime se vengono applicate le norme sulla pesca agli alimenti.

Di fronte al verbale ricevuto, l’interessata aveva proposto ricorso e sostenuto la richiesta audizione con il proprio consulente sanitario, il dottor Enio Rosini, che aveva eccepito l'inapplicabilità della discussa normativa sulla pesca agli alimenti, soggetta, invece, come sancito poi dal tribunale adito, al Reg. 178/02, che disciplina la tracciabilità degli alimenti.

Ecco cosa dichiara Rosini:

“Questa sentenza, forse la prima in Italia in tal senso, chiarisce finalmente alcuni dubbi interpretativi registrati da diversi anni sulle competenze in materia di controlli sugli alimenti ed anticipa le imminenti modifiche al decreto sanzioni in materia con le quali si andranno a delimitare in maniera più puntuale le attribuzioni e le competenze dei diversi organi di vigilanza, a tutto vantaggio dell’efficacia degli stessi controlli, a garanzia degli operatori ma soprattutto dei consumatori”.