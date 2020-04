Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine intensificati il 25 aprile e il primo maggio: l'avviso della Prefettura

Saranno intensificati i servizi di controllo del territorio in provincia di Pescara nelle giorntate del 25 aprile e del primo maggio.

A farlo sapere è la prefettura che informa come sarà maggiore rispetto al solito l'attività delle forze dell'ordine.

L'obiettivo è sempre il medesimo ovvero quello di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e le polizie municipali assicureranno che non ci siano spostamenti vietati dalle disposizioni di contenimento della diffusione del rischio sanitario in atto come deciso nell’odierna seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e sanzioni accessorie ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 numero 9.

I controlli saranno effettuati, come durante le festività pasquali, oltre che lungo le strade di comunicazione e nelle aree dell’entroterra, soprattutto nelle località della costa, sulla riviera e sull’arenile di Pescara e Montesilvano, sugli spazi demaniali del porto del capoluogo, inclusa l’adiacente area destinata al diporto nautico, con il concorso dei militari della Capitaneria di Porto di Pescara e del Nucleo Navale della Guardia di Finanza. In questo senso vanno le ordinanze firmate dai sindaci di Pescara e Montesilvano. L'azione di vigilanza è estesa a possibili punti di ritrovo e di assembramento.

Il Prefetto ha anche disposto l’intensificazione da parte delle forze di polizia delle verifiche sulle attività produttive che hanno comunicato in prefettura la prosecuzione della propria attività produttiva. I controlli saranno eseguiti, per i profili di competenza, anche dall’Ispettorato territoriale del Lavoro e dal Servizio prevenzione e Salute negli Ambienti di lavoro (Spresal) della Asl.