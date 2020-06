Contadino resta incastrato tra gli ingranaggi della motozappa, paura a Loreto Aprutino

Un incidente agricolo di una certa gravità si è verificato nella giornata di oggi, 19 giugno, e ha riguardato un coltivatore diretto di Loreto Aprutino, impegnato nei lavori di campo con una motozappa. Alcuni movimenti incauti gli hanno provocato lesioni e ferite.

L'episodio è avvenuto in contrada Ferrauto ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per estrarre l'uomo, rimasto incastrato tra gli ingranaggi del mezzo. Il malcapitato è attualmente sottoposto alle cure di pronto soccorso e c'è ancora il massimo riserbo sulle sue attuali condizioni sanitarie.