I carabinieri forestali confiscano 2 tartarughe detenute illegalmente a una donna di Pescara

Sono due le tartarughe confiscate a una donna di Pescara da parte dei carabinieri forestali in quanto detenute illegalmente.

I militari del nucleo carabinieri Cites hanno eseguito una sentenza del tribunale di 2 esemplari di tartaruga comune (testudo hermanni L) già affidati in custodia giudiziale a una ultracinquantenne pescarese, denunciata per detenzione illegale di fauna protetta.

I fatti risalgono a fine 2018, quando i forestali, su segnalazione di un cittadino, effettuarono una perquisizione nella casa della donna (indagata), che deteneva un gran numero di tartarughe di terra. I militari scoprirono che 2 di queste, le Testudo hermanni L., tutelate dalla Convenzione di Washington del 1973 in quanto incluse in un Regolamento del 1997 dell’allora Comunità Europea, erano detenute senza alcuna autorizzazione Cites.

I due esemplari, dopo la sentenza della fine dello scorso anno e dopo aver terminato il periodo di letargo, con la confisca sono stati definitivamente affidati ad una struttura zoologica di Rocca San Giovanni, ritenuta idonea a ospitarli. Il commercio illegale di specie selvatiche in via di estinzione, a cui la Convenzione di Washington si riferisce, rappresenta la quarta attività illecita più rilevante al mondo, tanto che, secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2016 il valore annuale di tale traffico era stimato tra i 7 e i 23 miliardi di dollari statunitensi.

«Nonostante l’assoluzione dell’imputata per tenuità del fatto», afferma il comandante del gruppo carabinieri forestale di Pescara, Giancarlo D'Amato, «le testuggini sono state confiscate ai sensi di una legge italiana del 1992 che disciplina i reati compiuti in applicazione della Cites – Convenzione internazionale sul commercio delle specie in via di estinzione».