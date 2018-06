Condanne per vari reati: in carcere quattro persone

Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia in quanto dovranno scontare delle condanne per vari reati. Si tratta di C. E., classe ‘84 pescarese, la quale deve espiare la pena di mesi 7 per un cumulo di reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché oltraggio e resistenza a P. U. ; D. R. V., classe ’69 originaria del teramano, la quale deve espiare la pena di anni 1 e mesi 3 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti avvenuti in Pescara nel dicembre 2014; M. A., classe ‘75 originaria della provincia di Latina, la quale deve espiare una pena, mesi 5 e giorni 8 di reclusione, per un cumulo di pene riferite a fatti avvenuti in Pescara tra il 2004 ed il 2012.

In manette anche R. P., classe ’82 pescarese, condannato per i reati di furto aggravato in concorso, ricettazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a 3 anni e 15 giorni di reclusione.