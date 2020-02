Due condanne per la rapina ad un anziano di Montesilvano picchiato e minacciato con un'ascia

Rapinarono, picchiarono e minacciarono con un'ascia un anziano di Montesilvano. Per questo, il tribunale di Pescara ha condannato per rapina aggravata in concorso un 38enne di Castiglione Messer Raimondo ed una polacca di 46 anni. I fatti risalgono al 2017, quando la coppia entrò di notte in casa dell'anziano pensionato mentre stava dormendo. La donna lo immobilizzò mentre l'uomo lo minacciò con l'ascia, schiaffeggiandolo per farsi consegnare il denaro.

L'anziano però riuscì in un momento di distrazione a chiamare i carabinieri che arrivarono sul posto ed arrestarono la coppia in flagranza di reato.