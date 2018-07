Inchiesta "Il Vate", corruzione negli eventi e cultura in Regione: condannato ex assessore De Fanis

L'ex assessore regionale alla Cultura Luigi De Fanis è stato condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione nell'ambito del processo per l'inchiesta "Il Vate" riguardante irregolarità e favori nell'assegnazione di fondi per l'organizzazione di eventi. De Fanis è stato anche condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale durante l’esecuzione della pena. Inoltre dovrà riscarcire le parti civili ammesse, ovveor la Regione Abruzzo ed Andrea Mascitti, l'imprenditore che per primo denunciò De Fanis dando inizio all'inchiesta.

L'ex assessore è stato assolto dai reati di corruzione e abuso d’ufficio mentre la condanna, nello specifico è per i i reati concussione, induzione e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità peculato, truffa e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. De Fanis fu arrestato e passò 4 mesi ai domiciliari.