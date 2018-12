Condanna definitiva per il mostro di Scafa

La giustizia ha fatto il suo corso.

È arrivata la condanna definitiva per A.F., 48 anni di Scafa, colpevole di abusi sessuali nei confronti della figlia di appena 8 anni e ripetute violenze a danno della moglie e della stessa bambina.

Una squallida e scabrosa vicenda emersa tre anni fa dopo le indagini del Nor (nucleo operativo e radiomobile) di Popoli, allertati dalla donna, stanca e distrutta dal comportamento ignobile del marito.

Nel giugno del 2015 l'uomo venne arrestato e condannato a 10 anni di reclusione con sentenza di primo grado. In seguito ci fu la scarcerazione in attesa del pronunciamento in appello.

Ieri sera i carabinieri di Scafa lo hanno nuovamente ammanettato e prelevato dalla sua abitazione in pieno centro a Scafa per condurlo al carcere di Pescara. La condanna definitiva, decisa dalla Suprema Corte di Cassazione, è di 8 anni da trascorrere dietro le sbarre.