Concorsi truccati nelle università, sarebbero coinvolti anche docenti dell'ateneo di Pescara-Chieti

L'operazione della Digos denominata "Università Bandita" che ha consentito di accertare l’esistenza di 27 concorsi truccati: 17 per professore ordinario, 4 per professore associato, 6 per ricercatore