Concerti di Capodanno a Pescara, ecco i divieti previsti dal Questore

Saranno elevate le misure di sicurezza in occasione dei concerti di Capodanno previsti a Pescara la sera del 31 dicembre e il pomeriggio dell'1 gennaio.

J-Ax si esibirà nell'area di risulta mentre Daniele Silvestri nella classica location di piazza della Rinascita (piazza Salotto).

A disporre misure di sicurezza e divieti è il Questore Francesco Misiti anche in considerazione della recente tragedia della discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo.

Per evitare situazioni di pericolo e di panico, il questore ha chiesto che nelle aree delle due manifestazioni, delimitate da barriere (orsogrill) e con appositi varchi di accesso presidiati per i controlli dagli addetti alla sicurezza e dalle forze dell’ordine, sia vietato il porto e l’uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano sostante contenenti principii attivi del tipo urticante (comunemente spray al peperoncino), fino al termine delle esigenze che ne suggeriscono l’adozione, ovvero il completo deflusso del pubblico.

Analogamente e per le stesse ragioni, nelle due aree non sarà possibile scoppiare petardi e simili.

Infine, a partire dall’estate 2017, come accaduto per altre manifestazioni caratterizzate da grande affluenza di persone, non sarà possibile vendere, somministrare, consumare cibi e bevande contenuti in recipienti di vetro e/o lattine che quindi non potranno essere abbandonati in luogo pubblico; tutto dovrà essere rigorosamente consumato in contenitori di plastica. Tale divieto riguarderà, però, non solo le aree dei concerti, ma anche le zone più vicine.

Infatti, per il concerto di J.Ax, l’area individuata è quella compresa tra:

via Pavone Bassani, via Michelangelo, corso Vittorio Emanuele, piazza Della Repubblica, di nuovo corso Vittorio Emanuele fino all’intersezione con via Pisa, nonché corso Umberto e piazza Della Rinascita, ritenute le principali appendici dell’area concerto. Il divieto scatterà dalle ore 17 del 31 dicembre e fino alle successive ore 6.

In occasione del concerto di Daniele Silvestri, il quadrilatero per il divieto del vetro sarà quello di: