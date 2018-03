Omicidio Alessandro Neri, il cordoglio della comunità venezuelana in Abruzzo

Mentre continuano a rincorrersi le notizie riguardo alla tremenda morte di Alessandro Neri, la comunità venezuelana in Abruzzo (che conta circa 500 persone) ha voluto esprimere il proprio cordoglio, scrivendo quanto segue in una nota ufficiale:

"Da ogni parte del mondo arrivano messaggi di cordoglio alla famiglia Neri-Lamaletto, alla quale tanti di noi sono legati da una decennale amicizia. Proprio per questo motivo ci permettiamo di esprimere pubblicamente lo sgomento per una notizia a cui non riusciamo a dare nessuna spiegazione. Siamo testimoni di una famiglia normale, madre amorevole, nota anche al mondo imprenditoriale abruzzese. Non abbiamo mai avuto nè abbiamo nessun tipo di elemento che ci potesse far immaginare una cosa del genere".