Comune: scassinato l'ufficio dell'assessore Teodoro

L'ufficio dell'assessore Teodoro, in Comune, è stato scassinato durante il week end. Ad accorgersi di quanto accaduto un dipendente comunale, che ha notato la serratura della porta danneggiata. L'ufficio si trova al piano terra. A quanto pare, da un primo controllo non sembra mancare nulla anche se l'assessore è attualmente assente per un'ìnfluenza.

Lo stesso Teodoro ha già fatto sapere che procederà a regolare denuncia presso la Questura. Ultimamente pare non abbia mai ricevuto minacce.